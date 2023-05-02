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Яковенкова Александра Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковенкова
Имя
Александра
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
02 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
30765. ЯКОВЕНКОВА, АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА, 25 л. Гр. Кавказск. отд. ст. Платнировской; — Н. С. 1 уч. Екатеринодарск. отд. Кража, лиш. св. 7 л. Исп. 2 июля 920.

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