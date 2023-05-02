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Готц Афанасий Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Готц
Имя
Афанасий
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
Источник
Скан
Оригинальная запись
46232. ГОТЦЪ, АФАНАСІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Барнаульск. у., Нижне-Чулымск. в., с. Чулымскаго, 40 л., рд. Ново-Оскольск. у., Булановск. в., въ д. Пержиковой; — М. С. 4 уч. Барнаульск. у., 12, 14, 169 и 172 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 27 Мая 905.

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