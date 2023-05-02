Готц Афанасий Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Готц
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46232. ГОТЦЪ, АФАНАСІЙ ДМИТРІЕВЪ. К. Барнаульск. у., Нижне-Чулымск. в., с. Чулымскаго, 40 л., рд. Ново-Оскольск. у., Булановск. в., въ д. Пержиковой; — М. С. 4 уч. Барнаульск. у., 12, 14, 169 и 172 М., тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 27 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.