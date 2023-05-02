Коковихин Николай Дмитрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коковихин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Дмитрович
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15893. КОКОВИХИН, НИКОЛАЙ ДМИТРОВИЧ, 19 л. Гр. Вятск. у., Югринск. в., д. Рогачнхи; — С. 17 зап. стр. п-ка. Членовред., лиш. св. 1 г. Исп. 22 авг. 920.
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