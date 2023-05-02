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Акишин Федор Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акишин
Имя
Федор
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
06 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
129357. Акишинъ, федоръ максимовъ. К. Малоархангельск. у. и в., с. Протасова, 30 л.; — З. Н. 1 уч. Малоархангельск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 6 Февр. 909.

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