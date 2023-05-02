Лапин Кирилл Бонифатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапин
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Бонифатьев
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84138. ЛАпИНЪ, КИРИЛЛЪ бОНИфатьевъ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Шуйск. у., Дувиловск. в., д. Панютина; — Владимирск. О. С., 30 Марта 911, 1654 У., арест. отд. 5 л. Исп. 2 Мая 911. | 907 74124 1 ч. 1655 У. | 902 65839 1647 У. 904 99018 3 ч. 1655 У.
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