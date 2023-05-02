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Кудряшов-Кудрявцев Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудряшов-Кудрявцев
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7268. КУДРЯШОВ-КУДРЯВЦЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 25 л., Барнаульск. у., Хмелевск. в., с. Боровского, Алтайск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 2 г. 7 м. 22 д. Исп. 28 июня 923.

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