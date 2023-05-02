Бережнов Валериан Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бережнов
- Имя
- Валериан
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45202. БЕРЕЖНОВЪ, ВАЛЕРІАНЪ МИХАЙловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Лукоянов. у., Б.-Полянск. м., с. Елфимова, 29 л.; — Нижегород. О. С. (во 2 р.), 4 п. 133. 1 и 3 ч. 1653 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 84649 и 903 г. №№ 683 и 11663, арест. отд. 3 г. и 2 м. Исп. 17 Мая 905. | 902 94051 169 М.
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