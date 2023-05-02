Шумов Тимофей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шумов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12265. ШУМОВ, ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 51 г. Гр. Одоевск. у., Воскресенск. в., д. Выглядовки; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Пресненск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 13 дек. 920.
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