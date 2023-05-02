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Гродецкий Генрих Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гродецкий
Имя
Генрих
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
14378. ГРОДЕЦКИЙ, ГЕНРИХ АНТОНОВИЧ, 25 л. Рд. в г. Варшаве; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Ямск. отд. г. Москвы. Подлог, лиш. св. 5 д. Исп. 7 дек. 920.

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