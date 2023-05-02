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Фомин Тимофей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомин
Имя
Тимофей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 348
Источник
Скан
Оригинальная запись
13327. Фомин Тимофей Иванович, 18 л., Архангельск. у., Подгороди, в., д. Кегостров. Н. С. 2 уч. г. Архангельска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/ІІІ—26.

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