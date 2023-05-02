Ласьков Авраам Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ласьков
- Имя
- Авраам
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1848. ЛАСЬКОВ, АВРААМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 л. Гр. Смоленск. у., Верхоянск. в., д. Тишино;— Р. В. Т. Т. Белорусско-Балтийск. ж. д. Ст. 180 п. п. «е» и «ж», лиш. св .2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 ноября 922.
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