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Ильинских Виктор Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ильинских
Имя
Виктор
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
26 июль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
4661. Ильинских Виктор Васильев., 22 л., Уральск. обл., г. Курена. Н. С. 1 уч. г. Кургана. Ст. 174, л. с. 2 г. 26 июля 927.

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