Самад-Оглы Мамед-Ибрагим Машади
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самад-Оглы
- Имя
- Мамед-Ибрагим Машади
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106908. САМАДЪ-ОГЛЫ, МАМЕДЪ-ИБРАгимъ Машади, 15 л. Перс.-подд., рд. въ Персіи; — Тифлисск. О. С., 13 Мая 911, 140, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 56808 и приг. Зав. особ. уч. 2 отд. г. Тифлиса отъ 26 Марта 911 г. (11, 16, 169 и 3 п. 170 М., тюр. (особ. пом.) 3 м.), тюр. (особ. пом.) 8 м. Исп. 23 Іюня 911.
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