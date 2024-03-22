Яковлев Авив Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Авив
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 485
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142106. ЯКОВЛЕВЪ, АВИВЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Угличск. у., Большесельск. в., д. Труфинска, 11 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 2 уч. 26 Окт. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтствен. надз. отца. Исп. 11 Нояб. 909.
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