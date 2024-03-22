Яковлев Авив Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Авив Николаев

Яковлев Авив Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Авив
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 485
Источник
Скан
Оригинальная запись
142106. ЯКОВЛЕВЪ, АВИВЪ НИКОЛАЕВЪ. К. Угличск. у., Большесельск. в., д. Труфинска, 11 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 2 уч. 26 Окт. 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтствен. надз. отца. Исп. 11 Нояб. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close