Миронов Иван Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Миронов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33713. МИРОНОВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Коломен. у., в. и с. Малины, 28 л., рд. Москов. у., въ с. Савельевѣ; — Москов. О. С. (нъ 5 р.), 114, 134, 135, 9, 1 ч. 1655 и 1663 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 3 Февр. 905. | 902 89126 169 М. | 96 42961 169 М. | 902 15200 169 М. | 95 46073 1643 У.
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