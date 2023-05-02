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Миронов Иван Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миронов
Имя
Иван
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
03 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
33713. МИРОНОВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Коломен. у., в. и с. Малины, 28 л., рд. Москов. у., въ с. Савельевѣ; — Москов. О. С. (нъ 5 р.), 114, 134, 135, 9, 1 ч. 1655 и 1663 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 3 Февр. 905. | 902 89126 169 М. | 96 42961 169 М. | 902 15200 169 М. | 95 46073 1643 У.

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