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Бевз Тимофей Филимонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бевз
Имя
Тимофей
Отчество
Филимонович
Дата исполнения приговора
10 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
471. Бевз Тимофей Филимонович, 39 л., Подольск. г. Гайсинск. окр., Хошеватск. в. Главсуд. Баш кирск. АССР. Ст. ст. 1 ч. 105, 1 ч. 114, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 10/Ѵ—26.

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