Чубенко Степан Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чубенко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 415
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89908. ЧУбЕНКО, СТЕПАНЪ ФЕДОровъ, 24 л. Мщ. изъ сс.-пос. с. Шамановской, Братск. в., Нижнеудинск. у., рд. въ г. Харьковѣ; — Иркутск. О. С., 4 Нояб. 910, 1452, 1 п. 1453 У. и У. осс., каторж. раб. 20 л. Исп. 9 Іюня 911. | 906 93737 1606 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 71669.
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