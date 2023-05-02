Демидов Герасим Маркович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демидов
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Маркович
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 23319. ДЕМИДОВ, ГЕРАСИМ МАРКОВИЧ, 28 л. Гр. Епифанск. у., Краснопольск. в.; — Р. Т. г. Тулы. Дезерт., лиш. св. 6 м. Исп. 13 июля 920.
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