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Олимпиев Степан Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Олимпиев
Имя
Степан
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
10305. ОЛИМПИЕВ СТЕПАН ЛЕОНТЬЕВИЧ, 23 л., Оханск. у., Мокинск. в., д. Еловики. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 76, 180, 184, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 22 мая 923.

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