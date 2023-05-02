Маяневич Кацпер Томашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маяневич
- Имя
- Кацпер
- Отчество
- Томашев
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 255
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135978. МАЯНЕВИЧЪ, КАЦПЕРЪ ТОМАШЕВЪ (онъ же Михневичъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Варшав. у., гм. Чисте, д. Коло, 29 л.; — Варшав. О. С. 18 Сент. 909, 134, 135, 152, 9, 13 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Сент. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 54152. 908 21985 172 М. |903 58852 169 М. 904 89491 1655 У. |902 55636 1655 У.
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