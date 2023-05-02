Згонников Филипп Кондратьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Згонников
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Кондратьевич
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 153
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4844. ЗГОННИКОВ ФИЛИПП КОНДРАТЬЕВИЧ, 20 л., Армавирск. отд., с. Казьминского. Кубано- Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 142, 169, 2 ч. 184, лиш. св. 8 л. 11 м. 9 д. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 8 февр. 924.
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