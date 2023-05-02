Краюшкин Кузьма Савельев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краюшкин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Савельев
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37380. краюшкинъ, Кузьма савельевъ, 44 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Барнаула, рд. въ в. и с. Краюшкинѣ, Барнаульск. у.; — Томск. О. С., 12 Мая 910, 121, 124, 14, 2 ч. 1459, 1630, 1632 и 1634 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 27 Янв. 911. | 907 32753 170 М. | 97 62199 169 М. | 906 11986 172 М. (укрыв.). | 903 97737 170 М.
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