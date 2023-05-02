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Ткачук Семен Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ткачук
Имя
Семен
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 527
Источник
Скан
Оригинальная запись
95167. ТКАЧУКЪ, СЕМЕНЪ ФЕДОРОВЪ (онъ же Винничукъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Староконстантиновск. у., Волочиск. в., с. Волчковцевъ, 30 л.; — Житомірск. О. С., 114, 149, 152, 3 ч. 309, 977 и 1657 У., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 1 Дек. 907. | 906 24531 1655 У. | 903 1367 169 М. | 904 54613 170 М. | 901 63160 177 М.

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