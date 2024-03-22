Никифоров Фалалей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никифоров
- Имя
- Фалалей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 113624. НИКИФОРОВЪ, ФАЛАЛЕЙ (Сергѣй) Семеновъ (Ивановъ) (онъ же Трусовъ), 38 л. К. Каинск. у., Нижне-Каинск. в., д. Вагановой, рд. Двинск. у., Ворковск. в., въ д. Соназнѣ; — М. С. 3 уч. Томск. у., 21 Янв. 911, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Февр. 911. | 900 101068 1647 У. | 90 83808 169 М. | 27 Мая 95 г. Витебск. О. С., 1647 У., арест. отд. 1 г. и 10 м. | 92 116209 1647 У. | 90 83807 169 М. | 91 82729 170 М.
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