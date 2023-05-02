Андреев Филипп Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 289. АНДРЕЕВ, ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ, 31 г. Гр., Уржумск. у., Б.-Ронск. в.;—Дежурн. камер. Н. С. Уржумск. у. Дезерт., лиш. св. 1 г. Исп. 19 апр. 921.
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