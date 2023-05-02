Нелин Еремей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нелин
- Имя
- Еремей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8347. НЕЛИНЪ, ЕРЕМѢЙ СЕМЕНОВЪ, 35 л. К. изъ сс. Каинск. у., Щипицинск. в., д. Ургутской, рд. Валков. у., Алексѣевск. в., въ д. Петропавловкѣ; — Уфим. О. С., 29 Окт. 910, 114, 152, 2 ч. 313, 1416, 1668, 9, 1668 и 1669 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Нояб. 910. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 906 г. № 37943. | 910 105461 1668 У. | 97 92587 1655 У. | 903 89171 313 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.