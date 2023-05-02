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Мисяк Николай Мацеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мисяк
Имя
Николай
Отчество
Мацеев
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
136184. МИСЯКЪ, НИКОЛАЙ МАЦѢЕВЪ. К. Новоалександрійск. у., гм. Щекарковъ. д. Тржцинецъ, 62 л.; — Гм. С. 4 окр. Ново-Александрійск. у. 24 Сент. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Окт. 909.

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