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Кашин Николай Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кашин
Имя
Николай
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
29 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
133646. КАШИНЪ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВЪ. К. Троицк. у., в. и с. Сыростана, 23 л.; — Казанск. С. П., 1 ч. 102 Уг. У., каторж. раб. 4 г. Исп. 29 Іюля 909.

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