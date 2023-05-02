Кашин Николай Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кашин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133646. КАШИНЪ, НИКОЛАЙ ПЕТРОВЪ. К. Троицк. у., в. и с. Сыростана, 23 л.; — Казанск. С. П., 1 ч. 102 Уг. У., каторж. раб. 4 г. Исп. 29 Іюля 909.
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