Файдрахманов Хвабибрехман Файдрахманович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Файдрахманов
- Имя
- Хвабибрехман
- Отчество
- Файдрахманович
- Дата исполнения приговора
- __ январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12447. ФАЙДРАХМАНОВ ХВАБИБРЕХМАН ФАЙДРАХМАНОВИЧ, 25 л., Арск. к., Балтасинск. в., с. Килинского. Саратовск. Губревтриб. Ст. ст. 114а, 180 п. «з», лиш. св. 10 л. П. в. з. с. І-23
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