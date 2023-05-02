Давыдова Ульяна Егорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давыдова
- Имя
- Ульяна
- Отчество
- Егорова
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131879. ДАВЫДОВА, УЛЬЯНА ЕГОРОВА. К. Ялуторовск. у., в. и с. Заводоуковскаго, 19 л., рд. Тюменск. у., Яровск. в., въ с. Мальковѣ; — Тобольск. О. С. 23 Сент. 909, 2 и 4 п. 134, 135, 140, 1 ч. 1483 и 1583 У., тюр. 4 м. Исп. въ Окт. 909.
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