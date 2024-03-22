Петрусив Мирон Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрусив
- Имя
- Мирон
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67818. Петрусивъ, Миронъ Осиповъ. К. Горецк. у., Дубровенск. в., л. Буроя, 18 л.; — Кіев С. П., 140 и 272 У., тюр. 1 г. Исп. 7 Іюля 907.
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