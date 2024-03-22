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Петрусив Мирон Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петрусив
Имя
Мирон
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
07 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
67818. Петрусивъ, Миронъ Осиповъ. К. Горецк. у., Дубровенск. в., л. Буроя, 18 л.; — Кіев С. П., 140 и 272 У., тюр. 1 г. Исп. 7 Іюля 907. 

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