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Адамсон Мария

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамсон
Имя
Мария
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
126. АДАМСОНЪ, МАРІЯ (внѣбр.), 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Феллинск. у., Тарвастск. в.; — Рижск. О. С., 16 Нояб. 910, 152 и 1657 У., по сов. съ приг. М. С. 6 уч. Перново-Феллинск. окр. отъ 28 Іюня 910 г. (63 М., арестъ 2 м.), тюр. 6 м. Исп. 17 Дек. 910. | 909 129321 977 и 1667 У.

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