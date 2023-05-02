Апон Евдокия Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Апон
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 11 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 896. АПОН ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 49 л. Рд. в Гродненск. г. и у., д. Корзики. Н. С. Особ. Камер. по делам о самог. г. Ленинграда. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Приг. вступил в закон. силу 11 марта 924.
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