Доценко Яков Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Доценко
- Имя
- Яков
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83980. ДОЦЕНКО, ЯКОВЪ (СЕМЕНЪ) Николаевъ (Григорьевъ) (онъ же Лебедевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Сосницк. у., п. Синявки. 33 л.; — Кишинев. О. С., 2 п. 8 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 83979/а. арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 2 Апр. 908. | 904 96395 1655 У. | 97 60732 177 М. | 900 25652 977 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.