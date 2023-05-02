Павленко Осип Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павленко
- Имя
- Осип
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49426. ПАВЛЕНКО, ОСИПЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Черкасск. у., Орловецк. в., с. Буды-Орловецкой, 30 л.; — Кіевск. С. П. (во 2 р.), 134, 135, 149 и 271 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 10 Іюня 905. | 98 71933 154 М.
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