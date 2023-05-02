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Павленко Осип Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павленко
Имя
Осип
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
49426. ПАВЛЕНКО, ОСИПЪ СЕРГѢЕВЪ. К. Черкасск. у., Орловецк. в., с. Буды-Орловецкой, 30 л.; — Кіевск. С. П. (во 2 р.), 134, 135, 149 и 271 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 10 Іюня 905. | 98 71933 154 М.

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