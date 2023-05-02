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Маркин Илья Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маркин
Имя
Илья
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
48617. МАРКИНЪ, ИЛЬЯ ЕГОРОВЪ. К. Богородицк. у., в. и с. Огарева, 19 л.; — У. Чл. О. С., по Богородицк. у., 16, 169, 2 п. 170 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. У. Ч. сего С. отъ 15 Февр. 905 г., тюр. 8 м. Исп. 16 Мая 905.

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