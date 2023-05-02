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Лобода Георгий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобода
Имя
Георгий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
28 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
135382. ЛОБОДА, ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Хорольск. у., Безлюдовск. в., с. Хорошева, 19 л.; — Харьков. О. С., 4 п. 134, 135, 1489 и 2 ч.1490 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м. Исп. 28 Авг. 909.

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