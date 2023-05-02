Карничук Григорий Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карничук
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4366. КАРНИЧУК ГРИГОРИЙ НИКИТИЧ, 21 г., Киевск. г., Бердичевск. у., Белопольск. в. и с. В. Т. 5 Краснознамен. арм. Ст. ст. 95, 180а, 2 ч. 207, 3 ч. 208, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 20/ІІ—24.
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