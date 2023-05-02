Петров Михаил Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18092. ПЕТРОВ, МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, 19 л. Гр. Вышневолоцк. у., Заборидск. в., д. Смотрова; — С. 2 зап. стр. п-ка. Уклон. от воен. службы, лиш. св. 1 г. условно.
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