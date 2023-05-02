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Клятковский Демьян Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клятковский
Имя
Демьян
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
03 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6041. КЛЯТКОВСКИЙ ДЕМЬЯН ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Тираспольск. у., Цибриковск. в., м. Горьево, В. Т. Западно-Сибирск. окр., Ст. 208 ч. 2, лиш. св. 1 г., Исп. 3 июля 923.

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