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Бобунов Спиридон Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобунов
Имя
Спиридон
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
14 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
664. Бобунов Спиридон Прокофьевич, 30 л., Моршанск. у., Ник.-Кашменск. в., с. Б.-Шереметьева. Н. С. 8 уч. Моршанск. у. Ст. ст. 16, 180. п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/ІѴ—26.

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