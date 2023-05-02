Ритлер Анна Янова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ритлер
- Имя
- Анна
- Отчество
- Янова
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 338
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39468. рИТЛЕРЪ, АННА ЯНОВА. Мщ. г. Либавы, Гробинск. у., 40 л., рд. въ Ордангенск. в., Газенпот. у.; — М. С. 3 уч. Газенп.-Гробинск. окр., 16 и 169 М., по сов. съ приг. сего М. С., отъ 30 Мая 907 г., тюр. 6 м. Исп. 7 Нояб. 907. | 905 26630 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.