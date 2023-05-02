Иванов Осип Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Осип
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47006. ИВАНОВЪ, ОСИПЪ СЕМЕНОВЪ. К. Сарапульск. у., Дебесск. в., д. Зарѣчной Медны, 46 л.; — З. Н. 10 уч. Сарапульск. у., 169 М., тюр. 1½ м., съ примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 10 Дек. 904.
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