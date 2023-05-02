Лапыгина Хиония Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапыгина Хиония Дмитриевна

Лапыгина Хиония Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лапыгина
Имя
Хиония
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
07 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7900. ЛАПЫГИНА ХИОНИЯ ДМИТРИЕВНА, 29 л., Крапивенск. у., Архангельск. в. и с. Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 5 л. Исп. 7 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.