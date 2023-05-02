Болтов Федор Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болтов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45351. БОЛТОВЪ, ФЕДОРЪ ГРИГОРЬЕВЪ (онъ же Болотовъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Юрьевск. у., Черновск. в., 32 л.; — Ревельск. О. С. (въ 6 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Апр. 905. | 903 46171 1649 У. | 97 15576 173 М. | 902 40517 1651 У. | 92 78516 169 М. | 900 69418 169 М.
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