Бабкин Николай Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 391. БАБКИН, НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, 29 л. Гр. Слободск. у., Шпиловск. в., д. Абдеил; — Н. С. 3 уч. г. Астрахани. Растрата, лиш. св. 1 г. Исп. 26 окт. 919.
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