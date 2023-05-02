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Селяев Николай Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селяев
Имя
Николай
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
03 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 305
Источник
Скан
Оригинальная запись
10445. СЕЛЯЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 23 л., Сретенск. у., Куларск. в. и д. Н. С. 10 уч. Сретенск . у. Ст. 140а, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. З/Ѵ — 24.

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