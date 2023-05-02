Змиренков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗмиренков Николай Иванович

Змиренков Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Змиренков
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4976. ЗМИРЕНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 25 л., Кузнецк. у., Камешкирск. в. и с. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 77, 143, лиш. св. 2 г. Исп. 25 августа 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.