Чернобаев Степан Власов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернобаев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Власов
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46611. ЧЕРНОБАЕВЪ, СТЕПАНЪ ВЛАсовъ. К. Донецк. окр., Тихо-Журавск. в., с. Сахраннаго, 19 л.; — М. С., 7 уч. Черкасск. окр., обл. В. Донск., 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 18 Апр. 907. | 905 18384 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.