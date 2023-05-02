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Сулабе Андрей Кириллович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сулабе
Имя
Андрей
Отчество
Кириллович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
29291. СУЛАБЕ, АНДРЕЙ КИРИЛЛОВИЧ, 34 л. Гр. Петроградск. г.; — Н. С. Василеостровск. р. 1 отд. г. Петрограда. Должн. прест., пр. р. 8 м., по амн. от нак. освоб.

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